Milan, che numeri: l'attacco funziona anche senza Ibrahimovic. I dati (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Milan non è Ibrahimovic dipendente: tanti i gol segnati dai rossoneri anche in assenza dello svedese Leggi su 90min (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilnon èdipendente: tanti i gol segnati dai rossoneriin asdello svedese

PietroMazzara : #Rebic sta facendo un lavoro molto prezioso la davanti, dando un’interpretazione diversa della fase offensiva del… - acmilan : Last time we managed 23 points in the first 9 games? Trick question, it's a new record. For more ??… - AntoVitiello : Prova di forza per il #Milan capolista. Vittoria che vale il doppio considerando i risultati delle inseguitrici. Sq… - jeanpauldl1998 : @Zorochan_1 @NandoPiscopo1 @homer_mario @milan_corner La Fiorentina vuole ricreare la coppia Kouamé-Piatek allenata… - LGWsport : Il #Milan è il club che ha fatto grande la serie A. Senza il Milan, il campionato italiano lo avremmo paragonato a… -