‘Hackaton’ | la maratona digitale longobarda | la soddisfazione di Rossella Del Prete

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono chiusi oggi, con l’ultimo tavolo conclusivo delle 17, i quattro giorni die il bilancio generale è più che soddisfacente. La scelta di organizzare questacome più volte ribadito nei vari tavoli è nata dalla necessità di organizzare i diversi siti in momenti di confronto per raccogliere i contenuti che saranno poi oggetto della stesura del nuovo piano di gestione del Sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 – 774 d.C.) (2021-2025). Gli Hackathon sono veri e propri meeting, eventi ai quali partecipano esperti di vario genere e provenienza con l’obiettivo di collaborare e progettare insieme soluzioni. Un Hackathon può avere diverse finalità, in ambito lavorativo, sociale, artistico e durare una giornata ...