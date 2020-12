“Perché lo hai fatto?”. Elisabetta Canalis mai vista così, il cambio look ‘estremo’ non convince nessuno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Canalis è la velina di Striscia la notizia per eccellenza. In coppia con l’ex amica Maddalena Corvaglia, la showgirl sarda ha stregato milioni di italiani ballando sul bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci e proprio grazie al programma ha avuto un grandissimo successo. Da qualche anno, vive negli Stati Uniti, a Los Angeles insieme alla sua famiglia, il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Sui social, in particolare su Instagram, dove conta 2,7 milioni di follower, Elisabetta posta molte foto mandando in visibilio il popolo del web. Pose sexy che mandano fuori giri i suoi numerosi fan, ma anche scatti di vita quotidiana insieme alla figlia, sbarcata solo da pochi mesi sui social della mamma, o i suoi allenamenti.



