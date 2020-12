Un nuovo misterioso monolite compare in Romania | cosa sappiamo?

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilscomparso in Utah riappare in? Le ipotesi esta succedendo. Compaiono e scompaiono come se fossero biglie in spiaggia. E invece stiamo parlando di monoliti che, in questo momento, attirano l’attenzione del mondo intero. Se una settimana fa era scomparso dallo Utah, oggi ildi ferro è stato ritrovato in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com