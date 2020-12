Sagitta Alter | “moglie” Gigi Proietti | “Si amavano come il primo giorno”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è la “compagna-moglie” di: insieme per 60 anni, la coppia non si è mai sposata. “Siilhanno trascorso insieme tutta la vita. In 60 anni di vita insieme, si sono supportati a vicenda e hanno creato insieme una splendida famiglia con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it