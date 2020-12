Matteo Martari | non immaginereste mai che lavoro faceva prima di diventare famoso!

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chedifamoso? Provate un po’ voi ad indovinare, scommetto che non ci credereste mai!(Instagram)Lo abbiamo visto nella precedente serie televisiva ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘, con Alessandro Gassman,era nella seria Diego Buffardi, o ancora ‘Non Uccidere’ nei panni di Andrea Russo. Oggi stiamo seguendo l’attore veronese nella nuova serie televisiva L’Alligatore, in onda su Rai 2 che sta riscuotendo grande successo,è l’attore protagonista che veste i panni di Marco Buratti, un cantante ingiustamente accusato e condannato a 7 anni di prigione. Diversi i ruoli cheha ...

_agnesnutter : Io che riconosco la voce di Matteo Martari nelle storie IG dall’altra stanza Saranno i sensi di colpa? - insessione : Accendo la TV e mi trovo Matteo Martari a RAI 1 è già un bel buongiorno #unomattina - CVRDAELIA : BUON MATTEO MARTARI DAY #lAlligatore - happugurll : Matteo martari>>>> - lepetitpri : Matteo Martari che parla con quell'accento è morte per me certa e assicurata. -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Martari

3 Itinerari da fare in bici mtb sui Colli Euganei, esplorando i luoghi magici della serie TV L'Alligatore, fra delta del Po e colline ...L’attore Fabio Brunetti nel cast di L’Alligatore, in onda su Rai2. "Il regista Daniele Vicari mi ha chiesto di esprimermi come a casa mia" ...