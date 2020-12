Il tweet di Trump che rischia di costare il Senato ai Repubblicani (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un nuovo tweet di Trump rischia di costare il Senato ai Repubblicani. Il presidente uscente, che ormai è presente sulla scena pubblica solo col suo profilo Twitter, ha infatti usato il suo metodo comunicativo preferito per lanciare l’ennesimo attacco, senza prove, al sistema elettorale americano e al governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, chiedendogli di annullare le elezioni a causa dei brogli, che da ormai un mese denuncia senza essere stato in grado di dimostrare. Una strategia che rischia di costare caro ai Repubblicani, visto che cresce il movimento di quelli che dicono di non andare a votare ai ballottaggi per il Senato perché “tanto è tutto già deciso”. LEGGI ANCHE > Trump ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un nuovodidiilai. Il presidente uscente, che ormai è presente sulla scena pubblica solo col suo profilo Twitter, ha infatti usato il suo metodo comunicativo preferito per lanciare l’ennesimo attacco, senza prove, al sistema elettorale americano e al governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, chiedendogli di annullare le elezioni a causa dei brogli, che da ormai un mese denuncia senza essere stato in grado di dimostrare. Una strategia chedicaro ai, visto che cresce il movimento di quelli che dicono di non andare a votare ai ballottaggi per ilperché “tanto è tutto già deciso”. LEGGI ANCHE >...

giornalettismo : Il tweet di #Trump che rischia di consegnare il Senato ai Repubblicani #elezioniUsa2020 #Georgia #brogli - Tweet__Vale : @Danilo_Sant65 @RosaNerapsiche @Raffaella017 @MRembler @NiMartina @Angie95485992 @Alessia_ing @Stefani86423248… - blackjdragon_ : @twoofUs00 io fossi in te lo avrei ignorato per il semplice fatto che ha rt tweet di salvini e ha come header vote… - Carlitos7115 : RT @Emma02478820: 'Trump ha ritwittato un tweet in cui mostra come non ci sia affatto 'emergenza sanitaria' in Nevada. Negli Stati Uniti, c… - alceo67 : @Don_Lazzara @nozze89 Si vede che sono troppo impegnati a cancellare i tweet di Trump -

Ultime Notizie dalla rete : tweet Trump Donald Trump sarà espulso da Twitter? - Kaitlyn Tiffany Internazionale China tweet: How Australia can respond to Beijing's aggression

The Trump administration discouraged international consensus by waging trade wars on friends and foes alike. It disdained multilateral institutions. As a result, China's relationships with other natio ...

America 2020: Georgia on my mind. Senato, dollari e Trump 2024

Il capo della Casa Bianca non ha smesso di fare campagna elettorale e punta ai ballottaggi di gennaio in Georgia per mantenere il controllo del Senato ...

The Trump administration discouraged international consensus by waging trade wars on friends and foes alike. It disdained multilateral institutions. As a result, China's relationships with other natio ...Il capo della Casa Bianca non ha smesso di fare campagna elettorale e punta ai ballottaggi di gennaio in Georgia per mantenere il controllo del Senato ...