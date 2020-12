(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il fondo sovrano di Abu Dhabi vorrebbein, la newco di Tim per la rete secondaria in fibra ottica.ha l’obiettivo di potenziare l’accesso alla fibra in Italia. La sua gestione riguarderebbe l’ultimo miglio della rete, quello che collega le centraline alle case. La società dovrebbe diventare operativa nel primo trimestre dell’anno prossimo. Che cos’è

MoliPietro : FiberCop: gli Emiri sono pronti ad investire - As_Aifi : ?? #Adia, il fondo sovrano di Abu Dhabi, a colloquio con @KKR_Co per FiberCop Leggi qui: -

Ultime Notizie dalla rete : FiberCop gli

Sta nascendo FiberCop, la società che aiuterà l'Italia ad evolvere nel campo della connessione a banda larga. Vediamo come.Un “pezzo” della rete in fibra ottica di Tim potrebbe finire in mani arabe. Il fondo sovrano di Abu Dhabi, Adia, ha avanzato la sua offerta per acquisire più del 10% di FiberCop e per questo ha già in ...