Roberto Vecchioni “sberla” alla sinistra | «Ha fallito perché…» | altro che “Fraternitè e Legalitè”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) «Gli uomini sono sempre inferiori alle loro idee. Fraternitè e Legalitè reggono la loro giustezza finché non cadono dal cielo sulla terra e devono fare i conti con l’animo umano e i suoi grovigli: la voglia di primeggiare, il potere, le differenze, le invidie», comincia così l’intervista diconcessa a “Libero Quotidiano”.versione online del giornale diretto da Vittorio Feltri, il cantautore ha spiegato perché lahae disatteso le aspettative: «Ero e resto una persona di, ma non mi sono mai appiccicato etichette e non sono mai stato un estremista. È inutile pensare oggi a dottrine economiche che pretendono che gli uomini facciano tutti le stesse cose. Hanno. Appiattire il mondo a un’uguaglianza totale non è ...