Mortaretti sotto l' albergo dell' Inter a Moenchengladbach | 49 anni dopo la lattina

(Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - I tifosi del Borussia Moenchegladbach hanno sparato mortaretti e fuochi d'artificio davanti all'che ospita l'per disturbare il sonno dei giocatori in vistaa sfida di Champions. Intorno alle 4 del mattino, riferiscono i media tedeschi, un gruppo di sostenitori biancoverdi si è radunato sul piazzale antistante l'Hotel Dorint e ha dato il via a cinque minuti di botti e fuochi pirotecnici inrotti. E' stato anche esposto uno striscione in inglese con la scritta "Ricordati, le cose vanno meglio con la Coca Cola", in riferimento al famoso episodio del 1971 quando in una partita di Coppa dei Campioni unacolpì in testa Boninsegna e costò la sconfitta a tavolino al club tedesco. Le scuse del club tedesco e il precedente del 1971 La polizia tedesca ...