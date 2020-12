Isola dei famosi, deciso l’inviato? L’indiscrezione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘L’Isola dei famosi’ è pronta a tornare e a ricominciare. Ma chi potrebbe essere l’inviato del programma Mediaset? Ecco le ultime. Il 2021 sarà caratterizzato dal ritorno sul piccolo schermo di molti programmi, alcuni davvero molto seguiti e attesi. Tra questi c’è senza alcun dubbio ‘L’Isola dei famosi‘. Sul reality show già da parecchi giorni Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘L’dei’ è pronta a tornare e a ricominciare. Ma chi potrebbe esseredel programma Mediaset? Ecco le ultime. Il 2021 sarà caratterizzato dal ritorno sul piccolo schermo di molti programmi, alcuni davvero molto seguiti e attesi. Tra questi c’è senza alcun dubbio ‘L’dei‘. Sul reality show già da parecchi giorni

trash_italiano : Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? - NintendoItalia : L'isola ufficiale Nintendo di #AnimalCrossingNewHorizons è ora aperta ai visitatori! Addormentati su uno dei letti… - Ariomax1 : RT @autautrivista: “Abbiamo tentato di uscire dall'isola #Lacan per vedere come si sono creati dei concatenamenti con altri autori, allarga… - mariavenera2 : RT @EsterP8: Questa sera per commemorare la notte dei cristalli, tutte le sinagoghe di Roma sono rimaste accese. Don Angelo, il parroco di… - mariahsbubble : @miciainp È proprio lei ad essere così. Vista sia all’Isola dei Famosi che a Pechino ed è tale e quale a come la v… -