Barbara D’Urso è diventata zia: è nata Sofia, figlia di Eleonora- FOTO (Di martedì 1 dicembre 2020) Barbara D’Urso è diventata zia di Sofia. La bambina è nata poche ore fa ed è la figlia di sua sorella Eleonora A dare il lieto annuncio è stata proprio la conduttrice televisiva poche ore fa. Finalmente, con gioia e tanta emozione Barbara D’Urso è diventata zia. Sua sorella Eleonora ha dato alla L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 1 dicembre 2020)zia di. La bambina èpoche ore fa ed è ladi sua sorellaA dare il lieto annuncio è stata proprio la conduttrice televisiva poche ore fa. Finalmente, con gioia e tanta emozionezia. Sua sorellaha dato alla L'articolo Curiosauro.

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - infoitcultura : “Sesso in un sarcofago”: Barbara D’Urso intercetta il racconto hot di Maria Teresa Ruta al GF Vip - EmmanueleMiche1 : Barbara D'Urso......tu e mia..... MOGLIE.....mi bacierete le.....palle.....una palla.....per una..... - Frak83 : @GiovanniToti A Barbara D’Urso obesa ma non hai 1000€ da dare a qualcuno che ti aiuta con la comunicazione? #congiuntifuoriregione - FrancescaFiniz : Oppure come da Barbara D’Urso in cui un opinionista DONNA parlando del caso Genovese ha espressamente detto “ma la… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie