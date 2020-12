Era lì da 50 anni, la scoperta choc dei medici. Ecco cosa hanno trovato nel naso dell’uomo (Di lunedì 30 novembre 2020) Quella ragazzata fatta da bimbo, dopo oltre mezzo secolo di vita, l'aveva ormai messa da parte nella sua mente ma quando i medici in ospedale gli hanno detto che nel naso aveva una ostruzione che pareva proprio una monetina ha capito che in realtà quel soldino che si era infilato nel naso da piccolo senza dire niente a nessuno da lì non era mai uscito. #FOTO A FINE ARTICOLO È la singolare storia di un uomo russo di 59 anni che, dopo aver patito a lungo difficoltà respiratorie, si è convinto a rivolgersi a un otorinolaringoiatra presso il policlinico di Mosca dove con un esame i medici hanno scoperto l'oggetto estraneo infilato nella narice destra. Il 59enne ha spiegato che da mesi ormai non respirava da quella parte del naso e con una Tac i ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 novembre 2020) Quella ragazzata fatta da bimbo, dopo oltre mezzo secolo di vita, l'aveva ormai messa da parte nella sua mente ma quando iin ospedale glidetto che nelaveva una ostruzione che pareva proprio una monetina ha capito che in realtà quel soldino che si era infilato nelda piccolo senza dire niente a nessuno da lì non era mai uscito. #FOTO A FINE ARTICOLO È la singolare storia di un uomo russo di 59che, dopo aver patito a lungo difficoltà respiratorie, si è convinto a rivolgersi a un otorinolaringoiatra presso il policlinico di Mosca dove con un esame iscoperto l'oggetto estraneo infilato nella narice destra. Il 59enne ha spiegato che da mesi ormai non respirava da quella parte dele con una Tac i ...

