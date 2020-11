Trump, presidente da rimpiangere: perché lascia un'America di nuovo grande (Di domenica 29 novembre 2020) Sta per arrivare, in anticipo, un regalo di Natale salvavita anche agli ottanta milioni di statunitensi - sempre che le cifre corrispondano alla realtà dei voti legittimamente espressi nelle urne - che non hanno riconfermato Donald Trump. Come promesso dall'attuale amministrazione - ancora in carica fino al 20 gennaio - atterrano i primi aerei carichi di vaccini anti-Covid. La coincidenza autorizza a riflettere sull'atroce sospetto del presidente Americano, che il 10 novembre si era chiesto se la Pfizer non avesse per caso atteso la conclusione delle operazioni di voto per annunciare che il siero era pronto. Benché i fondi pubblici per l'acquisto di centinaia di milioni di dosi li abbia stanziati lui, ora che la transizione è ormai calendarizzata e pacifica, si assiste a un'improvvisa accelerazione. In attesa del via libera della Food ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Sta per arrivare, in anticipo, un regalo di Natale salvavita anche agli ottanta milioni di statunitensi - sempre che le cifre corrispondano alla realtà dei voti legittimamente espressi nelle urne - che non hanno riconfermato Donald. Come promesso dall'attuale amministrazione - ancora in carica fino al 20 gennaio - atterrano i primi aerei carichi di vaccini anti-Covid. La coincidenza autorizza a riflettere sull'atroce sospetto delno, che il 10 novembre si era chiesto se la Pfizer non avesse per caso atteso la conclusione delle operazioni di voto per annunciare che il siero era pronto. Benché i fondi pubblici per l'acquisto di centinaia di milioni di dosi li abbia stanziati lui, ora che la transizione è ormai calendarizzata e pacifica, si assiste a un'improvvisa accelerazione. In attesa del via libera della Food ...

