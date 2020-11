TORNADO distruttivo si abbatte su Catania Il video e foto

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 29 novembre 2020) Lo spostamento del maltempo verso la Sicilia era nelle attese, con forti temporali e nubifragi che hanno colpito pesantemente la Sicilia ionica. Nella serata di sabato un grossosi è formato nei pressi di, in vicinanza dell’aeroporto di Fontanarossa. Fra le zone colpite figurano il villaggio Santa Maria Goretti e il quartiere Zia Lisa, nella periferia sud di. Si sono registrati crolli e gravi danni alle abitazioni, in particolare ai tetti. Dalle notizie finora pervenute, non risultano accertate conseguenze gravi per gli abitanti. In Sicilia i devastantinon rappresentano un evento assolutamente raro a novembre. Risale a 6 anni fa un evento estremo con almeno duesull’est della Sicilia, a seguito di violenti temporali di natura prefrontale. Gigantesco ...