Specchio a tre ante | Annella Prisco e le infinite variazioni dell’infelicità

di Fiorella Franchini L'infelicità fa parte della nostra vita quotidiana: spesso, senza neppure rendercene conto svolgiamo le attività di tutti i giorni in modo monotono, prevale la stanchezza, la mancanza di stimoli e di entusiasmo, il senso di omologazione. Tuttavia, la scoperta peggiore è quella di guardarci allo Specchio e renderci conto che anche il nostro viso porta i segni di quel triste sentimento. E' quello che accade alla protagonista dell'ultimo romanzo di Annella Prisco "Specchio a tre ante", Guida editori, una donna ingabbiata in un'esistenza solo apparentemente serena. Per la giornalista Bella Pollen, "l'infelicità è una cosa pericolosa, come il monossido di carbonio. Non ha odore, non ha gusto, è informe e incolore, ma avvelena lentamente. Si insinua in ogni poro della tua pelle fino ...

di Fiorella Franchini L’infelicità fa parte della nostra vita quotidiana: spesso, senza neppure rendercene conto svolgiamo le attività di tutti i giorni in modo monotono, prevale la stanchezza, la man ...

di Fiorella Franchini L'infelicità fa parte della nostra vita quotidiana: spesso, senza neppure rendercene conto svolgiamo le attività di tutti i giorni in modo monotono, prevale la stanchezza, la man ...