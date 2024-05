(Di sabato 4 maggio 2024) Il bidello Mario e il maestro Saverio si ritrovano in panne in una strada della campagna toscana che li trasporta nel passato: la vettura era uno degli oltre 2 milioni di esemplari prodotti da

La fiat ritmo Cabrio di Troisi e Benigni in "Non ci resta che piangere" - Il bidello Mario e il maestro Saverio si ritrovano in panne in una strada della campagna toscana che li trasporta nel passato: la vettura era uno degli oltre 2 milioni di esemplari prodotti da fiat ... Continua a leggere>>

Le auto d’epoca di fiat sono le più vendute sul mercato: sorpasso a Mercedes - fiat conclude al primo posto la classifica delle auto d’epoca più vendute in apertura di 2024, avendo la meglio sia su Mercedes sia su Jaguar ... Continua a leggere>>

Montecarlo 1980: Bettega e la vittoria sul Turini con la ritmo Abarth - Montecarlo 1980, Attilio Bettega e fiat ritmo. Un trio garante di emozioni, con la vittoria di speciale sul Turini ed un'impresa sfiorata nell'assoluta ... Continua a leggere>>