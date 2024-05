LIVE Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | azzurri tra promozione e retrocessione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale didel Sud, match valido per la quinta e ultima giornata della Prima Divisione dei campionatidisu. Contro gli asiatici il “Blue Team” di coach Pelino si gioca il tutto per tutto: o un’incredibile possibilità diin Top Division oppure un tonfo clamoroso in Seconda Divisione. Attualmente l’è quota 6 punti, assieme alla Romania (ma in svantaggio negli scontri diretti con gli), la Slovenia a 9 è già sicura della, mentre l’Ungheria a 8 non vuole sprecare ...