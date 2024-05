Due donne, di 64 e 50 anni, sono morte nell’ incidente stradale di oggi pomeriggio . Sulla strada Brindisi-San Vito dei Normanni lo scontro per cause da dettagliare, fra due automobili. Il conducente di una delle vetture è rimasto ferito, la passeggera è deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale. ... Continua a leggere>>

Il bambino è stato ricoverato in rianimazione dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Stando all’indagine dei carabinieri la nonna del piccolo, quattro mesi , del brindisino , ha versato Vino invece dell’acqua per la preparazione del latte in polvere. Il bimbo è finito in coma etilico . Le ... Continua a leggere>>

brindisi: incidente sul lavoro, morto 46enne Decesso in ospedale nella notte - Un uomo di 46 anni è morto a brindisi nella notte. Vittima di un incidente il lavoro nello zuccherificio, un macchinario gli aveva stritolato un braccio. Vano purtroppo il trasporto al nosocomio. Continua a leggere>>

incidente allo zuccherificio, muore operaio - Ancora un morto sul lavoro in Puglia. La notte scorsa un uomo di 46 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è deceduto a brindisi, per un incidente all'interno dello zuccherific ... Continua a leggere>>

incidente: 17enne di Ceglie Messapica in coma Era in moto lungo la strada per San Michele Salentino - Ne dà notizia Quotidiano. Stando a ricostruzioni dell’accaduto il ragazzo di 17 anni era, il pomeriggio dell’1 maggio, alle guida della sua moto in un tratto della strada che collega Ceglie Messapica ... Continua a leggere>>