Governo, Crimi: 'Un rimpasto? Chi ne parla è fuori dalla realtà' (Di domenica 29 novembre 2020) Vito Crimi smentisce l'ipotesi di un rimpasto di Governo. 'Chi ne parla mi sembra fuori dalla realtà', dice il capo politico del M5s. 'Nessuno è sacrificabile', aggiunge a proposito dei ministri ...

