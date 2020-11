Usa, segnali di resa per Trump: “Lascio se il collegio elettorale vota Biden” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dagli Usa arrivano i primi segnali di resa di Donald Trump. Il tycoon pronto a lasciare in caso di voto a Biden del collegio elettorale. L’elezioni in Usa hanno visto la vittoria di Joe Biden, che ha sconfitto Donald Trump con un numero di consensi da record, ben 80 milioni. Al momento però, il tycoon L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Dagli Usa arrivano i primididi Donald. Il tycoon pronto a lasciare in caso di voto a Biden del. L’elezioni in Usa hanno visto la vittoria di Joe Biden, che ha sconfitto Donaldcon un numero di consensi da record, ben 80 milioni. Al momento però, il tycoon L'articolo proviene da Inews.it.

Coronavirus nel mondo, paura negli Usa per gli spostamenti di Thanksgiving. Biden: "Dobbiamo rallentare la crescita del virus"

Migliaia di persone in viaggio nonostante l'invito del governo e del presidente eletto a non muoversi e ad aiutare i medici: la festa cade mentre il Paese ...

