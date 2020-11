Maradona, lo straziante saluto della figlia Dalma: “Morirò dentro…” (Di sabato 28 novembre 2020) La primogenita di Diego Maradona, Dalma, dedica al padre un lungo post su Instagram con una foto che la ritrae bambina insieme a lui con la divisa del Napoli. “Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita. Mi manchi già pa’”. Così scrive Dalma, la primogenita di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020) La primogenita di Diego, dedica al padre un lungo post su Instagram con una foto che la ritrae bambina insieme a lui con la divisa del Napoli. “Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita. Mi manchi già pa’”. Così scrive, la primogenita di Diego Armandoe Claudia Villafane, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ninfasia : @Apndp l'intervista in Argentina con Maradona fisicamente obeso, in crisi di nervi e in lacrime é stata straziante.. - Xueza_00 : straziante tributo di Gaetano detto Nino a Maradona, anche in questo caso non devo specificare che questa versione… - ForzAzzurri1926 : LA MORTE DI MARADONA UN TOP AZZURRO INCREDULO, LA SUA REAZIONE FA IL GIRO DEL MONDO. INCREDIBILE QUANTO SUCCESSO,… - ciclismo24ore : RT @Eurosport_IT: Anche questo è Diego Maradona ?? I tifosi del Boca Juniors e del River Plate sono rivali dalla notte dei tempi ma in ques… - ele_joanna : RT @tuttonapoli: Da 10 a 8: la finta straziante, gli sciacalli su Maradona ed il ‘Portatemi a Napoli’ -