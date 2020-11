Ambra Angiolini, l’avete mai vista da bambina? Stenterete a riconoscerla, incredibile (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini, l’avete mai vista da bambina? Stenterete a riconoscerla in questa fotografia con mamma e papà, incredibile La carriera della bravissima Ambra Angiolini inizia davvero da giovanissima, quando insieme ad altri volti noti era tra le vallette di ‘Non è la Rai’. Aveva solo 15 anni quando la sua carriera ha iniziato a decollare e lo sappiamo tutti, il successo, comporta anche delle sofferenze. La Angiolini come ha raccontato durante un’intervista ha sofferto di disturbi alimentari e di bulimia. La sua è stata certamente una carriera molto attiva e molto piena, che ha riportato delle conseguenza sul suo modo di vedere la vita e la bellezza in quegli anni. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 27 novembre 2020)maidain questa fotografia con mamma e papà,La carriera della bravissimainizia davvero da giovanissima, quando insieme ad altri volti noti era tra le vallette di ‘Non è la Rai’. Aveva solo 15 anni quando la sua carriera ha iniziato a decollare e lo sappiamo tutti, il successo, comporta anche delle sofferenze. Lacome ha raccontato durante un’interha sofferto di disturbi alimentari e di bulimia. La sua è stata certamente una carriera molto attiva e molto piena, che ha riportato delle conseguenza sul suo modo di vedere la vita e la bellezza in quegli anni. ...

