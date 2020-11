Napoli-Rjieka, Politano: “Grande vittoria, adesso testa alla Roma. Maradona? Dobbiamo fare una cosa” (Di venerdì 27 novembre 2020) Matteo Politano al termine della sfida tra Napoli e Rijeka.Europa League, Roma e Napoli senza problemi: azzurri primi, giallorossi già ai sedicesimiL'esterno offensivo partenopeo ha parlato nel post gara del successo ottenuto con il risultato di 2-0. Tale vittoria assicura agli azzurri il momentaneo primo posto nel gruppo F, in attesa di disputare le ultime due gare con AZ Alkmar e Real Sociedad. Con queste ultime la compagine campana si giocherà l'accesso ai sedicesimi di finale, con la speranza di poter arrivare fino alla finale di Europa League per dedicare la vittoria a Diego Maradona: "Oggi è un giorno triste, siamo stati bravi per tutta la partita perchè non era facile mettere in campo questa prestazione. Dobbiamo migliorare nel ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Matteoal termine della sfida trae Rijeka.Europa League,senza problemi: azzurri primi, giallorossi già ai sedicesimiL'esterno offensivo partenopeo ha parlato nel post gara del successo ottenuto con il risultato di 2-0. Taleassicura agli azzurri il momentaneo primo posto nel gruppo F, in attesa di disputare le ultime due gare con AZ Alkmar e Real Sociedad. Con queste ultime la compagine campana si giocherà l'accesso ai sedicesimi di finale, con la speranza di poter arrivare finofinale di Europa League per dedicare laa Diego: "Oggi è un giorno triste, siamo stati bravi per tutta la partita perchè non era facile mettere in campo questa prestazione.migliorare nel ...

