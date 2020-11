Maradona | Esclusivo | Pasculli racconta il gol del secolo

Leggi su serieanews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Per parlare di, intervista a Pedro Pablo, ex attaccante di Lecce e Casertana, campione del mondo con l’Argentina nel 1986 Pedro Pablonon ha visto solo: lo avrà sentito russare, girarsi nel letto, quei pochi secondi che Diego ha concesso a Morfeo prima di dedicarsi al calcio. Erano insieme in stanza, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.