Cristiana Sinagra, ex di Maradona: telefonata infuocata da Barbara d'Urso (Di giovedì 26 novembre 2020) Chiamata in diretta durissima dell'ex compagna de Il Pibe de Oro che ha tuonato contro coloro che hanno riservato parole controverse a Maradona dopo la sua morte L'articolo proviene da Gossip e Tv.

