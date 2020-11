Covid | Lopalco | “Tante morti in Italia? Per ‘effetto mietitrice' ”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’è al primo posto per tasso di mortalità dain Europa. Un triste primato che per Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, è dovuto “all’effetto harvest’, ovvero’”, ha spiegato in un’intervista al Mattino. Ma cos’è questo’? “Arriva il virus e colpisce i più deboli, questo porta l’anticipo di alcuni mesi dei decessi per cui nelle ondate successive l’effettoè meno evidente”, ha spiegato. “In– al contrario della Spagna, della Francia, dell’Inghilterra – la prima ondata diè stata molto concentrata in poche province – continua– Ma la gran parte della Penisola e in ...