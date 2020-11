Coronavirus | oltre 1 milione e mezzo di casi in Italia | il bollettino di oggi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Prosegue la conta giornaliera sull’emergenzain. Dai dati di, emergono nuovi dati sull’efficacia delle misure e l’andamento dei contagi in. In poche settimane, il tasso di positività è calato sensibilmente e l’effetto sembra vedersi dai dati relativi agli ospedali. Tanto che le Regioni rosse ora sperano in un “cambio di colore” già nei prossimi giorni., positivi i numeri dalle terapie intensive Rispetto alla giornata di ieri, si è alzato il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in: 29.003 i, a fronte di 232.711 tamponi effettuati. Nel complesso, quindi, rispetto a ieri il tasso di positività si è alzato dell’1.2%; numero comunque contenuto rispetto al 17% raggiunto nelle scorse settimane. I nuovi ...