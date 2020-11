' Cavallo atleta' | arriva il riconoscimento Una svolta storica per gli sport equestri

(Di giovedì 26 novembre 2020) La riforma approvata istituisce la nuova figura con conseguenze sul piano giuridico, fiscale e non solo

La nuova riforma dello Sport, approvata dal Consiglio dei Ministri, contiene un passaggio legislativo che il presidente Fise, Marco Di Paola, non ha esitato a definire "storico" per il mondo del caval ...“Con l’approvazione della nuova Riforma dello Sport gli sport equestri in Italia raggiungono un obiettivo fondamentale grazie all’individuazione della figura del cavallo-atleta”. Lo ha dichiarato Marc ...