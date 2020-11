UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) anticipazioni puntata 1084 di Una VITA di giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2020: Ramon ci rimane piuttosto male quando capisce che Carmen non aspetta un bambino. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 26 novembre 2020 Tra Carmen e Lolita, le cose vanno sempre peggio! Felipe riceve un telegramma in cui il figlio adottivo Tano gli comunica di non poter andare da lui e di conseguenza allega i soldi che Marcia ha speso per l’acquisto del biglietto del treno. A quel punto l’avvocato e Mauro si rendono conto che la Sampaio non è andata via di sua volontà… Foto dell’episodio: Felipe e Mauro / foto Boomerang tv Una VITA: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 25 novembre 2020)1084 di Unadi26 e27: Ramon ci rimane piuttosto male quando capisce che Carmen non aspetta un bambino. Leggi anche: BEAUTIFUL,di26Tra Carmen e Lolita, le cose vanno sempre peggio! Felipe riceve un telegramma in cui il figlio adottivo Tano gli comunica di non poter andare da lui e di conseguenza allega i soldi che Marcia ha speso per l’acquisto del biglietto del treno. A quel punto l’avvocato e Mauro si rendono conto che la Sampaio non è andata via di sua volontà… Foto dell’episodio: Felipe e Mauro / foto Boomerang tv Una: tutte le nostre news anche su ...

amnestyitalia : Ahmadreza Djalali potrebbe essere messo a morte da un momento all'altro. Così ha detto alla moglie Vida in una tele… - peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - Ettore_Rosato : Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,… - ANTHILIA64 : RT @anna_foglietta: “Se l’è cercata”...certo, a chi non piacerebbe essere stuprata almeno una volta nella vita. FATE SCHIFO TUTTI, chi lo… - revabsinthe : RT @riphuda: se vi mette le mani addosso una volta lo farà per tutta la vita. la rabbia non ti porta a questo. la gelosia non ti porta a qu… -