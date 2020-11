Monster Hunter: il videogioco sarà collegato al film con Milla Jovovich (Di mercoledì 25 novembre 2020) In arrivo un crossover nel nuovo videogame Monster Hunter World: Iceborne che si collegherà al film di prossima uscita Monster Hunter con Milla Jovovich. Cinema e videogame si fondono ancora una volta: è questo il caso di Monster Hunter, il nuovo film con Milla Jovovich ispirato ai famosi videogiochi di Capcome, che sarà promosso all'interno di Monster Hunter World: Iceborne, nuovo gioco della saga che ha in aggiunta un capitolo dedicato al film. È stata annunciata una nuova missione in Monster Hunter World: Iceborne, che arriverà il mese prossimo e sarà ispirata agli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) In arrivo un crossover nel nuovo videogameWorld: Iceborne che si collegherà aldi prossima uscitacon. Cinema e videogame si fondono ancora una volta: è questo il caso di, il nuovoconispirato ai famosi videogiochi di Capcome, chepromosso all'interno diWorld: Iceborne, nuovo gioco della saga che ha in aggiunta un capitolo dedicato al. È stata annunciata una nuova missione inWorld: Iceborne, che arriverà il mese prossimo eispirata agli ...

