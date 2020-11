LA FOTO DI SQUADRA DAVANTI AL MUNICIPIO E CON LA MASCHERINA (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche in questa stagione di Serie BKT, come nella scorsa, il Pordenone Calcio ha realizzato le FOTO ufficiali di SQUADRA di fronte alla loggia del MUNICIPIO di Pordenone, per rimarcare il forte legame del club con la città e il territorio. Nell’ambito degli scatti in Corso Vittorio Emanuele – a cura del FOTOgrafo Antonio Ros – uno è stato speciale. Calciatori, con la nuovissima maglia biancorossa della città, e staff hanno indossato la MASCHERINA, personalizzata Pordenone dallo sponsor tecnico Givova. Hanno collaborato alla realizzazione dello shooting il Comune di Pordenone e l’Istituto Vendramini. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche in questa stagione di Serie BKT, come nella scorsa, il Pordenone Calcio ha realizzato leufficiali didi fronte alla loggia deldi Pordenone, per rimarcare il forte legame del club con la città e il territorio. Nell’ambito degli scatti in Corso Vittorio Emanuele – a cura delgrafo Antonio Ros – uno è stato speciale. Calciatori, con la nuovissima maglia biancorossa della città, e staff hanno indossato la, personalizzata Pordenone dallo sponsor tecnico Givova. Hanno collaborato alla realizzazione dello shooting il Comune di Pordenone e l’Istituto Vendramini. Powered by WPeMatico

Anche in questa stagione di Serie BKT, come nella scorsa, il Pordenone Calcio ha realizzato le foto ufficiali di squadra di fronte alla loggia del ...

