HP Inc supera le stime di Wall Street nel Q4 fiscale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella giornata di ieri, HP Inc. (NYSE: HPQ) ha riportato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestreche sono stati migliori di quanto previsto dagli analisti. L’azienda ha anche fornito indicazioni ottimistiche per il futuro. All’inizio di questo mese, la società con sede a Palo Alto ha presentato HP+, soprannominata la soluzione di stampa più moderna e semplice sul mercato. Martedì HP Inc. ha registrato un aumento di circa il 5% nel trading after-hours. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora quotato a £17,18 per azione, il che si traduce in una crescita di circa il 75% dal suo minimo da inizio anno toccato a marzo. In confronto, le azioni HP erano quotate a £15,57 sterline all’inizio dell’anno. Una panoramica dell’azione dei prezzi sarà utile se sei interessato a investire nel mercato azionario. Risultati finanziari di HP nel Q4 vs. ...