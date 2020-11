Ecco chi è il primo utente al mondo a raggiungere 100 milioni di followers su TikTok (Di mercoledì 25 novembre 2020) TikTok è uno dei social network più in auge del momento in cui gli utenti possono caricare video della durata di massimo 60 secondi e aggiungere canzoni, suoni o voci da doppiare. Sono sempre più numerosi i fruitori della piattaforma (TikTokers) che si cimentano in balletti e sketch che consentono loro di raggiungere rapidamente un amplissimo bacino di followers. C’è però chi ha stabilito un vero e proprio record di seguaci su questa app: si tratta di Charli D’Amelio, appena 16enne. La ragazzina, nata a Norwalk, nella contea di Fairfield (Connecticut) è una giovane ballerina che ha da pochissimo toccato e superato la soglia dei 100 milioni di followers. Charli D’Amelio è approdata su TikTok a maggio 2019 dopo che si era già fatta conoscere sul web grazie a ... Leggi su trendit (Di mercoledì 25 novembre 2020)è uno dei social network più in auge del momento in cui gli utenti possono caricare video della durata di massimo 60 secondi e aggiungere canzoni, suoni o voci da doppiare. Sono sempre più numerosi i fruitori della piattaforma (ers) che si cimentano in balletti e sketch che consentono loro dirapidamente un amplissimo bacino di. C’è però chi ha stabilito un vero e proprio record di seguaci su questa app: si tratta di Charli D’Amelio, appena 16enne. La ragazzina, nata a Norwalk, nella contea di Fairfield (Connecticut) è una giovane ballerina che ha da pochissimo toccato e superato la soglia dei 100di. Charli D’Amelio è approdata sua maggio 2019 dopo che si era già fatta conoscere sul web grazie a ...

