Coppa Italia, salta Empoli-Brescia: i lombardi hanno rinunciato causa Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Empoli (Firenze), 25 novembre 2020 - Empoli-Brescia di Coppa Italia non si giocha. Il Brescia rinuncia alla trasferta a causa dei numerosi casi di positività riscontrati negli ultimi giri di tamponi. ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 novembre 2020)(Firenze), 25 novembre 2020 -dinon si giocha. Ilrinuncia alla trasferta adei numerosi casi di positività riscontrati negli ultimi giri di tamponi. ...

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA Il Brescia decide di non partire per Empoli Alcuni elementi della squadra positivi al Covid-… - Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - DiMarzio : Il #Brescia ha deciso: non raggiungerà #Empoli per la partita di #CoppaItalia - zazoomblog : Sampdoria-Genoa i convocati di Maran per la Coppa Italia: torna Pjaca - #Sampdoria-Genoa #convocati #Maran - FcOldTower1 : ??? | REPORT ?? | @VPG_Italy Coppa Italia ?? | @eVoluteGreen ?? | 2-1 ? ?? | @Ft10Legend ?? | @nygzo30 ?? |… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage Parma, doppio segnale dalla Coppa Italia: promossi due nuovi acquisti

La Coppa Italia serve anche come vetrina per i giocatori che non stanno avendo molto spazio. È il caso di Juan Brunetta nel Parma, protagonista contro il Cosenza. L’argentino ha giocato da titolare ...

NEWS – Si ferma Perin, è lesione! Stop per Quagliarella e Muriqi, Romagnoli…

PERIN – Niente Samp in Coppa Italia, niente Parma per squalifica e non solo. Mattia Perin è costretto a fermarsi per infortunio, lo ha annunciato così oggi il Genoa sul sito ufficiale: “Il Genoa Cfc ...

La Coppa Italia serve anche come vetrina per i giocatori che non stanno avendo molto spazio. È il caso di Juan Brunetta nel Parma, protagonista contro il Cosenza. L’argentino ha giocato da titolare ...PERIN – Niente Samp in Coppa Italia, niente Parma per squalifica e non solo. Mattia Perin è costretto a fermarsi per infortunio, lo ha annunciato così oggi il Genoa sul sito ufficiale: “Il Genoa Cfc ...