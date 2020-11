Cashback: 150 euro di bonus per Natale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gabriella Lax - Prosegue il piano Cashback del governo: 150 euro per chi compra nei negozi. Ecco come funziona il bonus per gli acquisti natalizi. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gabriella Lax - Prosegue il pianodel governo: 150per chi compra nei negozi. Ecco come funziona ilper gli acquisti natalizi.

ndc2101 : RT @TheItalianTimes: Un bonus di #natale2020 da 150 euro per il solo mese di dicembre, che arriverà entro l’inizio del nuovo anno direttame… - TheItalianTimes : Un bonus di #natale2020 da 150 euro per il solo mese di dicembre, che arriverà entro l’inizio del nuovo anno dirett… - DavideMilitello : L'iniziativa del Governo sul Cashback prende sempre più corpo... - infoiteconomia : Cashback | come avere i 150 euro di Natale con app Io - infoiteconomia : Bonus Natale: ben 150 euro di cashback se paghi con carta -