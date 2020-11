Botox per somigliare a Barbie. La trasformazione choc del 26enne (che anni fa era molto diverso) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si chiama Honza Simsa ed è la nuova Barbie maschile. Il ragazzo ventiseienne originario della Repubblica Ceca ha speso una somma pari a ben 15mila euro per assomigliare ad una Barbie. La sua storia ha fatto il giro del mondo. Il giovane ha raccontato attratto dalle donne ma non riesce a trovare una ragazza a causa del suo aspetto. Durante il giorno indossa abiti da uomo, ma la sera il suo look cambia completamente: sfoggia piume, parrucche, make up, e tacchi alti. Il 26enne decisamente appassionato di Barbie, ha deciso di spendere quasi 16mila euro per somigliare il più possibile alla bambola. Dietro a questo cambiamento ci sarebbe semplicemente il gusto personale. Honza, infatti, ha dichiarato che si piaceva anche prima, quando aveva un look più mascolino e che è attratto dalle donne. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si chiama Honza Simsa ed è la nuovamaschile. Il ragazzo ventiseienne originario della Repubblica Ceca ha speso una somma pari a ben 15mila euro per asad una. La sua storia ha fatto il giro del mondo. Il giovane ha raccontato attratto dalle donne ma non riesce a trovare una ragazza a causa del suo aspetto. Durante il giorno indossa abiti da uomo, ma la sera il suo look cambia completamente: sfoggia piume, parrucche, make up, e tacchi alti. Ildecisamente appassionato di, ha deciso di spendere quasi 16mila euro peril più possibile alla bambola. Dietro a questo cambiamento ci sarebbe semplicemente il gusto personale. Honza, infatti, ha dichiarato che si piaceva anche prima, quando aveva un look più mascolino e che è attratto dalle donne. ...

Ultime Notizie dalla rete : Botox per Honza Simsa spende 15mila euro per somigliare alla Barbie Caffeina Magazine Botox, di Kaveh Mazaheri

Un curatissimo incontro fra il racconto della disabilita mentale e l'angosciata narrazione delle conseguenze di un casuale omicidio.

Botox, un tocco noir alla Fargo nel realismo di un debutto che mostra un Iran inedito

La bugia di due sorelle sulla scomparsa del fratello comincia a diventare sempre più difficile e pericolosa da gestire. In Concorso al 38TFF.

