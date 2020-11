Verona, per Kalinic lesione di primo grado al bicipite femorale (Di martedì 24 novembre 2020) Con un comunicato ufficiale il Verona ha reso noto le condizioni di Nikola Kalinic che soffre di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il comunicato del club: “Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Nikola Kalini? ha riportato nel corso del match di domenica scorsa contro il Sassuolo una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Con un comunicato ufficiale ilha reso noto le condizioni di Nikolache soffre di unadialdella coscia sinistra. Questo il comunicato del club: “HellasFC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Nikola Kalini? ha riportato nel corso del match di domenica scorsa contro il Sassuolo unadidel muscolodella coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

ZZiliani : Siccome a #Morata annullarono un gol a Crotone, uno col Verona e 3 col Barcellona per fuorigioco, un'ondata di comm… - CorriereQ : Verona, per Kalinic lesione muscolare alla coscia sinistra - Chivas01233895 : RT @RadioSavana: Video raro, da conservare. Agenti della Polizia Locale di San Bonifacio (Verona) abbattono clandestino nordafricano ubriac… - fedepilat : @nico_cantisani Comunque io fatto gratis in ospedale a Verona con sintomi lievi prenotandomi online. Serve la presc… - CoronaPiu : RT @aloudverona: Tra i nostri allievi ci sono tanti medici, che spesso ci coinvolgono in iniziative bellissime. Abbiamo, così, collaborato… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona per Amia rilancia il suo impegno per Verona TgVerona La Cronaca di Verona

Almeno per ora. Da gennaio, se non arriverà la temuta terza ondata dell’epidemia, se ne riparlerà. Giro di vite in vista anche per il Natale, con «misure ad hoc». Nonostante che a ridosso delle Feste ...

Honda CBR 500 R (2021) nuova a Verona

Prove \| Le nuove Honda CB500F e CBR500R sono ancora più briose e divertenti nel misto stretto. Arrivano nel mese di febbraio 2019, prezzo: 6.290 euro la naked e 6.890 euro la car ...

Almeno per ora. Da gennaio, se non arriverà la temuta terza ondata dell’epidemia, se ne riparlerà. Giro di vite in vista anche per il Natale, con «misure ad hoc». Nonostante che a ridosso delle Feste ...Prove \| Le nuove Honda CB500F e CBR500R sono ancora più briose e divertenti nel misto stretto. Arrivano nel mese di febbraio 2019, prezzo: 6.290 euro la naked e 6.890 euro la car ...