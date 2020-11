“Vecchi muoiono di Covid? Selezione naturale”, frasi choc del consigliere Niccolò Fraschini (Di martedì 24 novembre 2020) Alcune frasi choc sul Covid-19 scritte su Facebook da Niccolò Fraschini hanno generato una bufera mediatica. Il consigliere di Pavia vuole riaprire l’Italia e non si cura della salute dei più deboli. Soltanto poche settimane fa è scoppiata una bufera mediatica con protagonista Giovanni Toti. Il governatore della Liguria, sui social, aveva ribadito che l’Italia non L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Alcunesul-19 scritte su Facebook dahanno generato una bufera mediatica. Ildi Pavia vuole riaprire l’Italia e non si cura della salute dei più deboli. Soltanto poche settimane fa è scoppiata una bufera mediatica con protagonista Giovanni Toti. Il governatore della Liguria, sui social, aveva ribadito che l’Italia non L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

qualcunoke : @CriPit3 Ah ok i paesi di vecchi, ma sai i vecchi prima o poi muoiono... o forse credi nell’eternità? Sia ma che un… - massimosandal : RT @lucasimonetti64: Comunque i miei preferiti sono quelli che ti accusano di 'odio sociale' e poi dal canto loro propongono di tassare una… - lucasimonetti64 : Comunque i miei preferiti sono quelli che ti accusano di 'odio sociale' e poi dal canto loro propongono di tassare… - VaniaDelli : RT @AngeloBraga2: Da agnostico posso fare una domanda? Avere “radici cristiane”significa indignarsi per il Natale senza cenone ma non mette… -

