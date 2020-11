Vaccino anti-Covid, pronto l’accordo tra Ue e Moderna. Ecco i sei contratti firmati finora da Bruxelles, per oltre 1 miliardo di dosi (Di martedì 24 novembre 2020) «Domani (25 novembre, ndr) approveremo un nuovo contratto con Moderna» per il Vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il contratto tra Bruxelles e Moderna prevede la fornitura fino a 160 milioni di dosi del Vaccino prodotto dall’azienda statunitense: 80 iniziali e 80 opzionabili. Quello con Moderna è il sesto accordo per la fornitura di vaccini in Europa annunciato dalla Commissione Ue, per oltre 1 miliardo di dosi, dopo le intese già raggiunte con: AstraZeneca: 300 milioni di dosi più 100 milioni di dosi supplementari; Sanofi-Gsk: fino a 300 milioni di dosi; ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) «Domani (25 novembre, ndr) approveremo un nuovo contratto con» per il. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il contratto traprevede la fornitura fino a 160 milioni didelprodotto dall’azienda statunitense: 80 iniziali e 80 opzionabili. Quello conè il sesto accordo per la fornitura di vaccini in Europa annunciato dalla Commissione Ue, perdi, dopo le intese già raggiunte con: AstraZeneca: 300 milioni dipiù 100 milioni disupplementari; Sanofi-Gsk: fino a 300 milioni di; ...

