Rangers-Benfica | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020), match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo D di Europa League, che comprende anche lo Standard Liegi e il Lech Poznan, andrà in scena giovedi 26 novembre 2020 alle ore 21 all’Ibrox Park di Glasgow. All’andata le due squadre hanno pareggiato 3-3. Come arrivano le due squadre? Entrambe guidano il girone a pari punti, per cui la sfida di giovedì sera deciderà il primato. Nel proprio campionato gli scozzesi guidano la classifica con 41 punti, frutto di tredici vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo turno hanno annientato l’Aberdden per 4-0. Situazione opposta per i lusitani, reduce da due sconfitte consecutive che li hanno precipitati al terzo posto a pari punti con il Braga. Le scelte tecniche diPadroni di casa fedelissimi al 4-3-3: McGregor tra i pali, in ...