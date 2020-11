Macbook M1 bloccati dopo il ripristino di MacOS? Ecco la soluzione

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 novembre 2020) Icon processore ARM stanno cominciando ad arrivare ai primi acquirenti. Varie persone però hanno riscontrato un problema durante ildel sistema operativo I nuovi chip provenienti da Cupertino hanno colpito in positivo la maggioranza degli utenti. Purtroppo però, soffrono anche di problemi legati alla novità della CPU in questione. Infatti, alcune persone, negli ultimi giorni, hanno riscontrato un blocco della macchina se si provava a ripristinare il sistema operativoBig Sur. Purtroppo si deve segnalare che, se avete avviato ile sul Mac compare una schermata come quella dell’immagine qui sotto, un fix del software è molto improbabile che risolva la situazione. Però vi segnaliamo anche, che un numero minimo di utenti sono riusciti a far sbloccare il Mac con lo strumento ...