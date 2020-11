Juve, con il Ferencvaros è decisiva: si qualifica agli ottavi di Champions se... (Di martedì 24 novembre 2020) La Juventus punta il passaggio del turno nel girone di Champions League. Cosa serve per ottenerlo già stasera Leggi su 90min (Di martedì 24 novembre 2020) Lantus punta il passaggio del turno nel girone diLeague. Cosa serve per ottenerlo già stasera

forumJuventus : Il Giornale: 'La Juve sul welfare è arrivata per prima, con un’iniziativa che merita applausi e che ieri è stata uf… - ZZiliani : Sono stato coautore di #Controcampo con @RealPiccinini dal ‘98 al 2008, piena era Moggi-Calciopoli. Da noi Sacchi p… - juventusfc : Gli impegni delle #JuventusWomen con le Nazionali ?? - MedaAle : @FBiasin Non ricordo una mia inter che giocasse bene con continuità e alla fine ha vinto. Mou? Direi di no, superio… - MichelMercury : RT @forumJuventus: Il Giornale: 'La Juve sul welfare è arrivata per prima, con un’iniziativa che merita applausi e che ieri è stata ufficia… -