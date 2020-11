Coronavirus, Fauci: “Vaccinazioni potrebbero iniziare a Dicembre” (Di martedì 24 novembre 2020) Il virologo statunitense Anthony Fauci ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del vaccino contro il Coronavirus e di quando potrà essere disponibile. Anthony Fauci, direttore dell’Istituto americano per le malattie infettive, diventato famoso nell’ultima anno per i suoi scontri con Trump riguardo la gestione della pandemia, ha rilasciato un’intervista al giornale La Stampa per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Il virologo statunitense Anthonyha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del vaccino contro ile di quando potrà essere disponibile. Anthony, direttore dell’Istituto americano per le malattie infettive, diventato famoso nell’ultima anno per i suoi scontri con Trump riguardo la gestione della pandemia, ha rilasciato un’intervista al giornale La Stampa per L'articolo proviene da Inews.it.

