Grande Fratello Vip 2020 cancellato (in parte) tra eliminazioni e nuovi scontri: anticipazioni 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Grande Fratello Vip 2020 cancellato, almeno in parte. Il sogno di parte dei fan si è finalmente avverato ma quello di altri no. Le cose si complicano per i gieffini in casa che questa sera scopriranno che il programma andrà avanti fino a metà febbraio e che, per adesso, andranno in onda con una singola puntata a settimana solo al lunedì. Da venerdì prenderà posto nel prime time di Canale5 Il Silenzio dell'Acqua 2 e questo significa che il reality frenerà la sua corsa sia in termini di storie che di eliminazione. La puntata si aprirà con Alfonso Signorini pronto ad entrare nella casa per le ultime comunicazioni ma, soprattutto, per iniziare la scalata all'eliminato di questa sera che sarà uno tra Patrizia de Blanck, Francesco Oppini, Dayane Mello e Adua del Vesco.

