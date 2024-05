I cinque motivi per non perdere Ascoli-Pisa

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Ilè fuori dai playoff ed è già salvo. Di conseguenza questa partita si potrebbe tranquillamente configurare come una gara nella quale i nerazzurri non devono più chiedere nulla al campionato. Ma è davvero così? Come trovareper far sì che la partita abbia qualcosa da dire? MIGLIORARE LA CLASSIFICA - Secondo Giovanni Corrado, direttore generale nerazzurro, questa gara serve per migliorare la classifica. E proseguire sulla strada della maturità. Effettivamente sfumando i playoff bisogna comunque che ilcerchi altri due ideologici obiettivi. Il primo è quello dei 48 punti. Nell’ultimo campionato Cadetto infatti ildi D’Angelo fermò la propria corsa a quota 47, perdendo il treno playoff per due punti (si accedeva agli spareggi con 49 ...

Pisa , 30 marzo 2024 – Conosciuto come uno dei batteri più antichi al mondo. Ma da qualche tempo, in Giappone, una sua variante (la M1Uk) ha fatto aumentare i casi della sindrome di chock tossico, guadagnandosi la definizione di “ mangiacarne ” per le ...

Pisa , 14 aprile 2024 – Missione compiuta per il Cosmocare CUS Pisa , che, a S.Miniato, stende la diretta concorrente Folgore Fucecchio , nell’ultima giornata della seconda fase del campionato di serie C, propedeutica ai play-out per la salvezza. In un ...

Pisa, Aquilani: “Non accetto il fatto che non si abbiano motivazioni per la gara con l’Ascoli” - pisa, Aquilani: “Non accetto il fatto che non si abbiano motivazioni per la gara con l’Ascoli” - pisa, Aquilani: “Non accetto il fatto che non si abbiano motivazioni per la gara con l’Ascoli” - picenotime.it - IT ...

Firenze, il bisnipote di D'annunzio tenta l'impresa in Comune - Firenze, il bisnipote di D'annunzio tenta l'impresa in Comune - Federico D’Annunzio, 60 anni, ha sfidato anche il bisnonno perché si è alleato con un tedesco e, come ci racconta la storia, il Vate non amava in modo particolare i germanici ...

Imprenditore decisivo nella trattativa con il magnate Knaster - Imprenditore decisivo nella trattativa con il magnate Knaster - Mirko Paletti, ex vicepresidente del pisa Sporting Club, ha giocato un ruolo chiave nella cessione del club a Alexander Knaster nel 2021. La trattativa è stata determinante per affrontare le difficolt ...