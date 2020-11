Coronavirus in Lombardia, aumentano i nuovi contagi con più tamponi: +5.289. I decessi sono 140 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembre aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia, ma diminuiscono i pazienti ricoverati con sintomi. sono +5.289 i nuovi contagi (a fronte di 32.862 nuovi tamponi), contro i +5.094 nuovi positivi (con 29.800 tamponi) di ieri. Le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore sono 140 (ieri erano +165). Il numero di pazienti guariti e dimessi aumenta da 186.680 a 206.317, mentre il totale di persone ricoverate in terapia intensiva sono 945 (ieri erano 949). Il totale di persone ricoverate con sintomi adesso è 8.391, 60 unità in meno rispetto a ieri. Attualmente ci sono 149.918 persone positive al virus in Regione. Foto in copertina: ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembrei casi diin, ma diminuiscono i pazienti ricoverati con sintomi.+5.289 i(a fronte di 32.862), contro i +5.094positivi (con 29.800) di ieri. Le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore140 (ieri erano +165). Il numero di pazienti guariti e dimessi aumenta da 186.680 a 206.317, mentre il totale di persone ricoverate in terapia intensiva945 (ieri erano 949). Il totale di persone ricoverate con sintomi adesso è 8.391, 60 unità in meno rispetto a ieri. Attualmente ci149.918 persone positive al virus in Regione. Foto in copertina: ...

