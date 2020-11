Caso Alberto Genovese, parla Giorgina Sparkling : “C’è una chat dove noi modelle veniamo ingaggiate” (Di domenica 22 novembre 2020) E’ l’ideatrice nel nostro Paese del servizio “sexy colf”, anche lei è stata ad una festa di Alberto Genovese “Esiste una chat dove noi modelle veniamo ingaggiate per eventi, vacanze e feste esclusive come quella di Genovese. Nel gruppo ci sono centinaio di ragazze tra modelle, hostess ed escort”. Sono le parole che ha raccontato Giorgina Sparkling, coniglietta di Playboy Italia in un’intervista a Fanpage.it. La modella è conosciuta per aver ideato in Italia il servizio “sexy colf”. Si tratta di un servizio in cui le ragazze fanno le pulizie in lingerie recandosi verso il domicilio del cliente. Leggi anche–> Alberto Genovese, parla la ragazza 18enne vittima dello ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 novembre 2020) E’ l’ideatrice nel nostro Paese del servizio “sexy colf”, anche lei è stata ad una festa di“Esiste unanoiingaggiate per eventi, vacanze e feste esclusive come quella di. Nel gruppo ci sono centinaio di ragazze tra, hostess ed escort”. Sono le parole che ha raccontato, coniglietta di Playboy Italia in un’intervista a Fanpage.it. La modella è conosciuta per aver ideato in Italia il servizio “sexy colf”. Si tratta di un servizio in cui le ragazze fanno le pulizie in lingerie recandosi verso il domicilio del cliente. Leggi anche–>la ragazza 18enne vittima dello ...

