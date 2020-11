Coronavirus, le news. Il bollettino: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi, 692 morti. LIVE (Di sabato 21 novembre 2020) Cala il rapporto positivi/test: 14,65%. Frena nettamente la crescita dei ricoveri: 106 ordinari, 10 in terapia intensiva. L'Anaao-Assomed lancia l'allarme per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive) e dichiara sature 19 Regioni. Il ministro della Salute Speranza annuncia: "Da fine gennaio ci sarà una campagna di vaccinazione nel nostro Paese senza precedenti". E il Cts considera le parole di Crisanti su vaccini "inaccettabili" Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Cala il rapporto positivi/test: 14,65%. Frena nettamente la crescita dei ricoveri: 106 ordinari, 10 in terapia intensiva. L'Anaao-Assomed lancia l'allarme per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive) e dichiara sature 19 Regioni. Il ministro della Salute Speranza annuncia: "Da fine gennaio ci sarà una campagna di vaccinazione nel nostro Paese senza precedenti". E il Cts considera le parole di Crisanti su vaccini "inaccettabili"

