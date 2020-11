Swan Song | cosa sappiamo sul film di Apple TV+ con Mahershala Ali e Glenn Close

(Di venerdì 20 novembre 2020)Ali, Naomie Harris, Awkwafina esono i protagonisti del nuovodiTV+. La pellicola è una storia drammatica ambientata in un prossimo futuro ed è scritta e diretta dal premio Oscar Benjamin Cleary.

arthursyooneki : Ma se proprio volevano farlo morire a questo punto potevano farlo morire contro Chuck almeno avrebbero fatto un par… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #Awkwafina è appena entrata nel cast di #SwanSong, nuovo film prodotto da #ApplePlus, dove affiancherà #MahershalaAli e #… - MoviesAsbury : #Awkwafina è appena entrata nel cast di #SwanSong, nuovo film prodotto da #ApplePlus, dove affiancherà… - chiickpii : @fyrewinter DILLOOO. DILLO PIÙ FORTEEEEEE. Swan Song era IL finale, dopo quella niente è stato più come prima - chiickpii : Dal poco che ho capito pare che supernatural sia finito in modo orrendo. Sono contenta di averla mollata anni fa, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Swan Song

Lega Nerd

Glenn Close sarà la protagonista nel dramma ” Swam Song” insieme a Mahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina. Il film “Swan Song ” è ambientato in un futuro non distante dal nostro che esplora fin do ...Glenn Close è l'ultima ad unirsi al crescente ensemble di Swan Song, un film Apple Original di prossima uscita con il vincitore dell'Oscar Mahershala Ali.